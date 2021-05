Capannori, installate le due nuove paratoie sul Rio Casale

Nuove, perfettamente funzionanti, economiche perché create e posate “in casa”, capaci di far crescere la sicurezza idraulica e alimentare del territorio. Sono state installate le due nuove paratoie tra il Rio Casale e il suo ramo relitto, in via Antonio Rossi a Capannori. A realizzare l’opera sono state le maestranze del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord; sono state così raccolte le segnalazioni e le richieste giunte da numerosi abitanti della zona.

“Il nostro Ente conferma la sua attenzione per la sicurezza del territorio e per il sostegno all’agricoltura – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi –. Le due paratie, infatti, vanno a sostituire altrettante opere idrauliche usurate dal tempo: e garantiranno una corretta distribuzione dell’acqua alle colture del territorio, evitando rischi di allagamenti o sprechi”.

Le paratie sono state realizzate direttamente dall’officina del Consorzio di Bonifica, che è stata recentemente unificata per l’intero nuovo comprensorio. Sono costruite in ferro zincato a caldo e in acciaio inox.

“La costruzione e la posa ‘in casa’ hanno permesso di abbattere i costi dell’operazione di circa il 75 per cento – evidenzia il presidente Ismaele Ridolfi – I miei complimenti vanno quindi ai nostri tecnici e agli operai, che hanno dato ancora una volta prova di efficienza. Questi interventi rientrano nelle opere minute e quotidiane, spesso poco visibili ma preziose e indispensabili, che il nostro Ente porta avanti, ogni giorno sul territorio”.