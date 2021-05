Categorie deboli, un milione e mezzo erogato dalla Fondazione Crl

Ammontano a circa 1,5 milioni di euro i contributi assegnati dalla Fondazione Crl nell’ambito del bando a sostegno delle categorie deboli.

Volontariato, assistenza, disabilità e un occhio di riguardo alle esigenze dell’emergenza Covid 19. Questi i ‘punti cardinali’ che hanno guidato la selezione dei 112 interventi che verranno realizzati grazie al contributo della Fondazione.

Il bando, che era aperto tanto alle associazioni quanto agli enti pubblici, consentirà di erogare risorse preziose per il territorio. Variegati e trasversali gli interventi che verranno realizzati: dal contributo all’acquisto di mezzi per il soccorso all’attivazione di percorsi di inclusione per i disabili, dal sostegno alle famiglie in difficoltà economica ai programmi di cooperazione internazionale.

Un supporto ancora più importante e decisivo nel contesto attuale che vede forme vecchie e nuove di disagio affacciarsi nel tessuto sociale del territorio provinciale.

