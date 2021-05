Confcommercio, Charles Di Benedetto nuovo presidente della commissione città di Lucca

Charles Di Benedetto, titolare del negozio Centrottica Lucca in via di Tiglio all’Arancio, il nuovo presidente della commissione città di Lucca di Confcommercio. Lo hanno deciso all’unanimità i suoi componenti, nel corso di una riunione tenutasi martedì pomeriggio a Palazzo Sani, sede di Confcommercio. Membro della commissione sin dalla sua nascita nel marzo 2019, Di Benedetto era già uno dei vicepresidenti oltre ad essere il referente del quartiere dell’Arancio. Prende il posto di Giovanni Martini, storico presidente della commissione e da qualche tempo un po’ distante dalle posizioni ufficiali dell’associazione di categoria, ma che rimane comunque iscritto alla stessa.

Il neopresidente resterà in carica fino alla stesura del nuovo statuto di Confcommercio, chiamato ad uniformarsi nei prossimi mesi a quello della Confederazione nazionale, con la conseguente revisione di tutti i suoi organismi interni (oltre alla Commissione Città di Lucca, anche il gruppo dei Giovani Imprenditori e quello del Terziario Donna).

“In primo luogo – afferma Di Benedetto – intendo ringraziare di cuore chi mi ha preceduto alla guida della commissione per l’impegno, la professionalità e la passione dimostrati. Mi riferisco a Giovanni Martini e Alberto Venga, assieme ai quali la commissione ha combattuto e portato a termine, supportata da Confcommercio, tante battaglie sindacali. E che entrambi resteranno a far parte del consiglio direttivo nelle vesti di rappresentanti di zona. Il nostro obiettivo è adesso quello di riprendere e portare avanti questo impegno sindacale, oggi più che mai di fondamentale importanza in questa fase che, tutti lo auspichiamo, ci porterà verso la tanto sospirata ripartenza”.

“Negli ultimi 15 mesi – prosegue Di Benedetto – l’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio l’intero tessuto imprenditoriale lucchese, senza eccezione alcune, ragion per cui diventa ancora più fondamentale l’unità di intenti. Per questa ragione punteremo ad instaurare un rapporto di collaborazione con tutti i sindacati e i centri commerciali naturali di Confcommercio che operano all’interno del centro storico e dei quartieri della prima periferia, alla ricerca di un obiettivo comune”.

“Fra le questioni da affrontare subito – insiste il nuovo presidente della commissione – ci sono il progetto di recupero della ex manifattura, per la quale Confcommercio attende ancora di ricevere dal Comune il progetto richiesto attraverso una domanda di accesso agli atti. E poi il nuovo piano della sosta e della mobilità, che partirà dalla realizzazione della nuova rotatoria all’esterno di Porta San Jacopo e dalla risistemazione di piazza Santa Maria. Interventi, questi, sui quali si è svolto nei giorni scorsi un incontro a Palazzo Sani con gli assessori competenti”.

“Ma più in generale – conclude Di Benedetto -, lavoreremo col massimo impegno su tutto ciò che concerne la ripresa: le sfide da affrontare sono tante, ma attraverso sinergie e unità d’intenti possiamo superarle”.