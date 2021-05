Endometriosi, sabato una giornata informativa sulla pagina Facebook del Comune di Lucca

Una giornata informativa sull’endometriosi. E’ in programma sabato (22 maggio) a partire dalle ore 10 in collegamento sulla pagina Facebook del Comune di Lucca, promossa dal consigliere Marco Martinelli e dalla consigliera delegata alla sanità Cristina Petretti e vedrà la partecipazione di importanti professionisti della sanità lucchese e non solo.

Interverranno, infatti, il direttore della struttura di Ginecologia e ostetricia di Lucca, Gian Luca Bracco, Matteo Ceccarello della struttura di Ginecologia e ostetricia dell’Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Verona (centro di riferimento per l’endometriosi) e la psicologa responsabile della struttura consultoriale della piana di Lucca, Patrizia Fistesmaire.

Modererà l’incontro la presidente della commissione pari opportunità dell’ordine dei medici di Lucca, Luisa Mazzotta.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere una malattia diffusa ma silenziosa e sottovalutata, offrendo uno spazio di approfondimento alle donne che ne sono affette e a quelle che vogliono saperne di più. Verranno approfonditi anche gli aspetti psicologici e relazionali. L’endometriosi è infatti una patologia infiammatoria cronica benigna che colpisce milioni di donne in età riproduttiva, dall’adolescenza in poi, e rappresenta una delle principali cause di infertilità femminile. Al momento non è possibile una vera e propria prevenzione, ma si può comunque fare molto per aiutare le donne che ne soffrono.