Il Comune di Lucca crea una campagna di sensibilizzazione sulle buone pratiche dell’efficientamento energetico

Le emissioni in atmosfera provenienti da riscaldamento domestico costituiscono un notevole fattore di inquinamento ambientale e di innalzamento termico incidendo sulla qualità di vita delle persone e delle famiglie che abitano nella piana lucchese; le nuove tecnologie consentono tuttavia di intervenire sul contenimento di questi effetti mediante il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici ottenuto sia riqualificando gli impianti, sia riducendo la dispersione termica.

“Il Comune di Lucca si sta impegnando nella diffusione delle buone pratiche per l’efficientamento energetico come stabilito dal programma Lucca 2030, azioni per la qualità dell’aria – afferma l’assessora all’ambiente Valentina Simi –. Questa serie di azioni di incontri servono ad aiutare i privati, cittadini e aziende a cogliere le opportunità relative ai benefici previsti per il rinnovamento degli impianti necessarie alla messa in pratica del piano di azione comunale per la qualità dell’aria 2019-21”.

Nell’ambito del piano di Azione comunale a cui hanno aderito i comuni della piana, il Comune di Lucca in collaborazione con EcoEnergiaFutura mette in atto una serie di iniziative volte alla diffusione della conoscenza e alla promozione fra operatori e cittadini dei benefici di legge come Ecobonus, Contotermico 2.0 Superbonus, con la finalità specifica di ridurre il più possibile le emissioni atmosferiche, ridurre emissioni e consumi, ridurre l’uso di combustibili fossili, incentivare le fonti di energia rinnovabile.

Attraverso i canali social del Comune di Lucca verranno diffusi mensilmente una serie di contributi filmati, piccole guide sulle buone pratiche e sulla gestione sostenibile dell’energia. Inoltre parte un nuovo punto informazioni di consulenza aperto ogni giovedì all’ufficio relazioni con il pubblico accessibile scrivendo all’indirizzo e-mail infoenergiaambiente@comune.lucca.it

Inoltre a partire da giugno si susseguiranno una serie di webinar dedicati ad approfondire diversi aspetti con particolare riguardo alle varie categorie coinvolte. Si parte mercoledì 9 giugno alle 17 con Il monitoraggio dei consumi, il Superbonus e le comunità energetiche la tutela del professionista, dedicato a professionisti del settore; mercoledì 7 luglio alle 17,30, l’incontro Il turn over tecnologico in ambito residenziale, alla luce delle agevolazioni del Superbonus dedicato a installatori e tecnici; mercoledì 22 settembre, alle 10, il webinar Ridurre i costi aziendali attuando la riduzione delle emissioni e dei consumi energetici, rivolto alle aziende; sabato 16 ottobre, alle 16,30, Come partecipare alla transizione energetica i benefici in tema di efficienza energetica derivanti dagli interventi di riqualificazione degli edifici e l’autoproduzione di energia rivolto a tutti i cittadini; mercoledì 24 novembre alle 10, L’autoproduzione di energia e l’autoconsumo collettivo rivolto a condomini e amministratori di condominio; evento conclusivo sabato 11 dicembre alle 16,30, Partecipiamo alla transizione energetica, visita virtuale di applicazioni pratiche e premiazione dei cittadini più virtuosi che hanno dimostrato di ridurre i propri consumi e la propria incidenza nella qualità dell’aria.

I link per partecipare ai webinar saranno disponibili sul sito web e sui canali social del Comune di Lucca.