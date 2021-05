Pista ciclabile di San Concordio ai raggi X dopo l’ulteriore cedimento di ieri (19 maggio) lungo il viale. L’amministrazione comunale a scopo precauzionale ha infatti assunto alcuni provvedimenti relativi alla viabilità in attesa degli interventi per la messa in sicurezza.

E’ stato infatti istituito il senso unico alternato da via Teresa Bandettini a via Guidiccioni con restringimento della carreggiata. Istituito inoltre il senso unico invece verso via Teresa Bandettini per chi proviene da via Guidiccioni con divieto di svolta in viale San Concordio. La pista ciclabile è stata invece chiusa fino all’altezza del ristorante il viale.