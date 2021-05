ProGest, chiesto un tavolo di confronto all’azienda

Vertenza ProGest, i lavoratori e i sindacati chiedono un tavolo all’azienda. E’ l’esito del terzo giorno di scopero consecutivo all’azienda di Altopascio.

Nel mirino dei lavoratori ci sono le “tempistiche di realizzazione del piano industriale”, la “gestione del personale che determina continue tensioni, andando anche oltre i limiti stabiliti dalle norme contrattuali e dalle leggi, la collocazione forzosa a casa di lavoratori, tra cui i dipendenti dell’amministrazione messi in Cigo, continuativamente dall’autunno scorso, senza alcuna manifesta disponibilità alla loro ricollocazione, il mancato pagamento di istituti contrattuali dovuti e mancato reintegro della retribuzione e dei contributi per utilizzo improprio della cassa integrazione, come accertato e verbalizzato dagli organi competenti (Inps e Inail) e l’esternalizzazione non corretta del servizio di portineria che toglie posti di lavoro prima occupati da lavoratori alle dirette dipendenze dell’azienda e disconoscimento della Rsu legittimamente eletta dai lavoratori”.

“Da parte delle organizzazioni sindacali – spiega il sindacato – era stata avanzata già da martedì una richiesta di incontro direttamente alla proprietà e alla sua sola presenza, per esporre e trovare una risposta a tutti i problemi venutisi a creare nel corso del tempo e intensificatisi, in particolare, negli ultimi mesi, con l’insediamento della nuova direzione aziendale. Al momento, non abbiamo ricevuto un riscontro a detta richiesta e alle condizioni che chiedevamo di soddisfare. Pertanto, l’abbiamo nuovamente formalizzata, auspicando che la proprietà colga l’urgenza e la necessità di un intervento tempestivo e diretto. In concomitanza, abbiamo spedito una nota informativa alle istituzioni, Comune (sindaco) e Regione (governatore e assessori competenti), perché si mettano, ce ne fosse il bisogno, a disposizione per convocare e riunire le parti”.