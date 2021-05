Rifiuti, incivili in azione nella zona di via di Piaggia e via del Seminario a Lucca. E’ quanto denuncia una abitante sostenendo che da mesi ormai si verificano diversi episodi di abbandono “nonostante ci siano 5 cassonetti e un’isola ecologica nel giro di pochissimi metri”.

“Ieri addirittura -afferma – sono stati abbandonati sacchi utilizzati per gli infetti da covid 19 a due passi da una scuola elementare, da un asilo e da un’ attività di bed and breakfast”.