Sono Daniele Michelini e Cristina Lorenzini il nuovo presidente e la vice presidente della categoria della Cna Commercio su aree pubbliche di Lucca. Le nomine sono arrivate nel corso dell’assemblea provinciale della categoria, in vista dell’assemblea elettiva generale della associazione.

Daniele Michelini era già coordinatore dell’area lucchese, mentre Cristina Lorenzini lo era dell’area versiliese. I nuovi rappresentanti saranno chiamati a svolgere anche un ruolo nel coordinamento regionale che andrà a costituirsi nelle prossime settimane.

“Con la distribuzione di questi nuovi incarichi Cna commercio su aree pubbliche intende rafforzare la propria presenza sul territorio e, dopo un anno di pandemia, che tanto danno ha recato e continua a recare al commercio, sono molti i temi che la dirigenza dovrà affrontare – spiegano dall’associazione -: dal nodo delle rinnovo delle concessioni, su cui molte amministrazioni sono ancora inadempienti, ai rimborsi del suolo pubblico, al tema dei ristori, non adeguati a chi da un anno non lavora, come molti fieristi. Altro tema importante, su cui la Cna si sta impegnando a livello regionale, è quello della rappresentanza e della concertazione”.