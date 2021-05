I concerti del Boccherini, domani appuntamento all’auditorium del gran teatro di Torre del Lago

Domani (22 maggio) alle 17, il secondo appuntamento con la stagione di musica da camera organizzata dal Comune di Viareggio in collaborazione con l’Istituto superiore di studi musicali L. Boccherini di Lucca e la Fondazione Festival Pucciniano.

A salire sul palco dell’auditorium Caruso del Gran Teatro Puccini saranno gli allievi della classe di Quartetto del maestro Paolo Ardinghi. Chiara Mura e Federico Guido Ricci ai violini, Niccolò Corsaro alla viola, Leonardo Giovannini al violoncello e Riccardo Vicari al contrabbasso interpreteranno musiche di Luigi Boccherini e Antonìn Dvořák.

Del grande compositore lucchese, a pochi giorni dalle celebrazioni per l’anniversario della morte, avvenuta il 28 maggio 1805 a Madrid, saranno eseguiti il Duetto due violini in Fa maggiore Opera 3 2, G 57, il Quartetto in mi bemolle Maggiore Opera 2 4, G 162 e il 4° movimento dal Quintetto in Do Maggiore Opera 28 4, G 310. Di Dvořák sono in programma il 1° movimento dal Quintetto per archi numero 2 in Sol Maggiore, Opera 77 e il 3° movimento dal Quintetto per archi numero 2 in Sol Maggiore, Opera 77.

L’ingresso ai concerti è libero, ma è necessaria la prenotazione che può essere effettuata telefonando alla Fondazione Festival Pucciniano allo 0584359322, o inviando un’e-mail a ticketoffice@puccinifestival.it. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it – www.puccinifestival.it.