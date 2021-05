Pizzorne, 110mila euro dalla Regione per la nuova sentieristica: al via i lavori

Grazie ad un finanziamento della Regione Toscana di 110mila euro, il comune di Villa Basilica realizzerà un nuovo circuito di sentieri sulle Pizzorne.

Il progetto

Con i fondi regionali, sarà realizzato un circuito che, attraverso i boschi, collegherà l’area attrezzata delle Pizzorne (nei pressi del ristorante Aldebaran) con il Romitorio di San Bartolomeo. È previsto anche un secondo anello che permetterà di raggiungere il Parco Avventura attraverso il sentiero di Rimogno. L’intervento prevede un nuovo collegamento della frazione di Pariana con il Romitorio di San Bartolomeo, grazie al ripristino della strada di Centocoia all’intersezione con quella di Falciprata. Sarà inoltre riqualificata la viabilità vicinale, in disuso da tempo, che sarà destinata ad attività di trekking e mountain bike, creando alternative di facile fruizione e poco impegnative per tutti coloro, di ogni età, che in primavera e in estate frequentano l’altopiano.

La scelta dei sentieri non è stata casuale: tutti i percorsi sono caratterizzati prevalentemente da basse pendenze e saranno così accessibili alle famiglie e anche alle persone con mobilità ridotta.

“Siamo molto orgogliosi di poter realizzare questo importante progetto di valorizzazione del nostro patrimonio boschivo e forestale, – spiega il vicesindaco Giordano Ballini – perché conferma il grande impegno dell’amministrazione per il territorio e, soprattutto, per l’ambiente. Questo intervento, inoltre, ci consente dare continuità alle opere che già erano state eseguite successivamente all’evento calamitoso del marzo 2015, quando forti raffiche di vento devastarono il volto delle Pizzorne”.

Il comune di Villa Basilica ha inserito nel progetto di riqualificazione sentieristica anche tutti gli interventi di manutenzione necessaria: sono previsti il taglio di alberature pericolanti, il ripristino dei tratti franati con l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, l’allargamento della sede dei sentieri e la riprofilatura delle scarpate per la loro messa in sicurezza.