Lucca torna a ballare. A segnare la ripartenza delle manifestazioni culturali in città è l’ottava edizione del Dance Meeting, tra le prime a essere state annullate lo scorso anno. E riparte con una formula completamente rinnovata per consentire al pubblico di godersi gli spettacoli in sicurezza. A differenza delle passate edizioni, gli spettacoli saranno ‘diffusi’ per spazi e tempi, dal 2 al 27 giugno con eventi in centro storico ma anche nell’immediata periferia.

Sarà il Concerto spettacolo di Romeo e Giulietta accompagnato dall’orchestra dell’Istituto musicale Boccherini ad aprire le danze mercoledì 2 giugno alle 21 nella chiesa di San Francesco. Gli spettacoli andranno avanti per l’intero mese coinvolgendo le piazze, le Mura e le attività commerciali del centro storico con eventi diffusi e parcellizzati che spazieranno dalla danza classica all’hip hop. Tra le iniziative che ruotano attorno alla manifestazione anche un concorso per la miglior vetrina allestita con disegni a tema ballo.

“Non vedevamo l’ora di ripartire e finalmente possiamo annunciarlo: nonostante le difficoltà del momento l’ottava edizione del Dance Meeting sarà un’edizione piena di sorprese – dice entusiasta Lorella Reboa, direttrice artistica dell’Associazione europea danza -. Abbiamo organizzato un mosaico di eventi nelle piazze e nelle strade coinvolgendo le diverse realtà del territorio ma anche tanti artisti internazionali, come la musa dei coreografi contemporanei Sylvie Guillem alla quale sarà consegnato il premio alla carriera Lucca Premia la danza sabato 19 giugno al teatro del Giglio che richiamerà tanti appassionati. Ma quest’anno per la prima volta abbiamo anche coinvolto l’immediata periferia, con gli esercizi commerciali di Borgo Giannotti e San Concordio che potranno partecipare, insieme alle attività del centro storico, al concorso per la miglior vetrina tematica”.

“Il Dance Meeting è stata una delle prime manifestazioni a saltare nel marzo scorso – ha ricordato l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti -. Oggi siamo contenti che sia la prima a ripartire e a coinvolgere il territorio con eventi diffusi e diluiti nel tempo. E’ questa la direzione univoca che vogliamo percorrere: dare spazio alle manifestazioni che hanno sofferto e tornare a regalare questi eventi in primis ai cittadini lucchesi”.

“L’unione tra danza e musica è naturale – hanno commentato il direttore dell’Issm Boccherini Fabrizio Papi e il direttore d’orchestra Gianpaolo Mazzoli -. Il Concerto spettacolo del 2 giugno, con l’orchestra dell’istituto diretta dal maestro Gianpaolo Mazzoli che accompagnerà i danzatori del Dance intensive programme e le coreografie di Valentina Di Pippo vuole mettere al servizio della città un’opera bella. In questo anno difficile non ci siamo mai fermati e oggi siamo in grado di dare al pubblico la possibilità di tornare a godersi gli spettacoli nella massima sicurezza e offrire ai nostri ragazzi nuove occasioni e momenti di confronto”. Lo spettacolo sarà replicato anche giovedì 3 giugno, entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito ma è necessario prenotarsi alla biglietteria del Teatro del Giglio.

Sabato 5 giugno la cornice di Piazza San Michele ospiterà Danza che passione, una performance open air coordinata da Erika Rocca e Salvo Gianino della scuola Solo danza. Il Dance Meeting rinnova anche la sua collaborazione con la Fondazione Puccini proponendo due anticipazioni Pucciniane performance danzate in piazza Cittadella, rispettivamente mercoledì 9 giugno con La Rondine e giovedì 17 giugno La Boheme. Sabato 12 giugno sulle mura urbane 16 gruppi musicali del’IssmBoccherini coordinati dalla professoressa Elena Giannesi daranno vita, insieme ai danzatori del Dip dance Intensive, ad altrettante “incursioni”, brevi performance di musica e danza collocate lungo il percorso pedonale a distanza di 10 minuti l’una per circa un’ora e mezzo. La performance sarà replicata sabato 19 giugno in sei piazze del centro storico.

Da martedì 15 al venerdì 25 giugno, in collaborazione con Confcommercio e il Centro commerciale naturale città di Lucca torna il premio alla migliore vetrina sul tema della danza aperto ai negozianti del centro storico di Lucca, di San Concordio e Borgo Giannotti e da quest’anno abbinato al concorso di disegno per gli allievi delle scuole di danza lucchesi. “Una collaborazione importante per riaccendere le luci anche sul mondo del commercio – ha commentato Matteo Pomini, presidente del Ccn Lucca -. Per questo, mentre all’autore del disegno andrà una tuta professionale, alla vetrina migliore abbiamo deciso di regalare una cena per due. La premiazione avverrà venerdì 25 giugno alle 18 davanti al negozio vincitore e sarà trasmessa in diretta streaming su Facebook”.

Sabato 19 giugno al Teatro del Giglio sarà consegnato il premio alla carriera Lucca Premia la danza all’Etoile internazionale Sylvie Guillem, tra le più brillanti nel firmamento della danza mondiale che si è affermata all’Opéra di Parigi, interpretando tutti i principali ruoli del repertorio classico. La consegna del riconoscimento sarà preceduta da una intervista condotta da Samuel Wuersten e la proiezione di video che illustreranno al pubblico i momenti topici della carriera dell’artista. Spazio alle danze urbane e l’hip-hop sarà dato mercoledi 23 giugno con Danzando fuori dalle mura street dance nel quartiere sant’Anna presso il parco giochi di via De Gasperi. Evento coordinato da Marialisa Puntoni dello Smash hip hop poin1. La manifestazione si concluderà sabato 26 giugno e domenica 27 giugno

al Teatro del Giglio e al Teatro San Girolamo con i tradizionali concorsi e la rassegna delle scuole di danza provenienti da tutta Italia.

Ecco il programma completo del ‘Dance Meeting 2021’