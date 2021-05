Versilia, Montemagni (Lega): “Come sempre i divieti di balneazione anticipano l’estate”

“Com’era prevedibile i divieti di balneazione anticipano l’estate in Versilia”. Così la capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni interviene su un problema non nuovo al litorale.

“Purtroppo eravamo stati facili profeti, alcuni giorni fa, nel prevedere che, pure quest’anno, vista la palese incapacità della Regione a risolvere il problema, le solite zone della Versilia sarebbero state interessate da divieti di balneazione. Puntualmente, dunque il maltempo dei giorni scorsi ha favorito, quindi, il crearsi delle condizioni affinché alla foce del Fosso Motrone si arrivasse all’inibizione della possibilità di fare un classico bagno in mare. Con le temperature ancora non particolarmente elevate-precisa l’esponente leghista-il danno appare limitato, ma cosa succederà quando arriverà, a breve, l’estate?”.

“Accadrà – sottolinea la rappresentante della Lega – quello che avviene, purtroppo, con precisione svizzera da anni; ovvero, cartelli di stop che precludono alcune aree alla normale attività balneare. Insomma è vergognoso che nell’evoluto 2021, gli operatori del settore ed i turisti debbano sempre incrociare le dita, sperando che un meteo favorevole allontani l’incubo dell’invasione dei nefasti enterococchi”.