Via Romana, modifiche alla viabilità per i lavori agli allacci della nuova rete idrica

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per predisporre gli allacci alla nuova condotta dell’acquedotto sulla via Romana, nel tratto che va dalla chiesa di Capannori alla Misericordia. Un’opera realizzata dal Comune insieme ad Acque spa che sarà completata nel giro di un mese. Per consentire lo svolgimento dei lavori sono state apportate modifiche alla viabilità segnalate da un’apposita cartellonistica.

Successivamente, con un investimento di 460 mila euro (comprensivo dei lavori per l’acquedotto), l’amministrazione comunale procederà con la riqualificazione urbana di questo tratto della via Romana che prevede il totale rifacimento della sede stradale, dei marciapiedi e della pubblica illuminazione e la realizzazione di un’area a verde all’intersezione tra la via Romana e la via S. Rocco.

“Con i lavori in corso per la predisposizione degli allacciamenti alla rete idrica stiamo dando la possibilità a tutti i cittadini e alle attività presenti su questo tratto stradale di allacciarsi all’acquedotto pubblico e di poter così usufruire di un servizio essenziale di cui si sentiva la necessità – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Una volta terminato questo intervento potremo poi procedere alla realizzazione delle importanti opere di riqualificazione di questa area centrale del capoluogo per creare quello che abbiamo definito il ‘Salotto urbano’ di Capannori”.