Anche Italia Viva di Viareggio nel mirino dei no vax

Anche la pagina Facebook del gruppo Italia Viva di Viareggio vittima di un attacco da parte di novax.

“Dopo aver pubblicato un comunicato di sostegno al primo cittadino Giorgio del Ghingaro, dove si invitava al contempo la prosecuzione della campagna vaccinale, il post è stato preso d’assalto da decine di profili di persone contrarie alla campagna di vaccinazione – si legge in una nota -. Italia Viva Viareggio non ritirerà il suo sostegno per quanto accaduto al sindaco e continuerà a riporre la propria fiducia nella medicina, nella scienza, nei vaccini“.