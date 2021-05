Attività estive per bambini e ragazzi, il Comune chiama a raccolta le associazioni

L’amministrazione comunale di Capannori è al lavoro per promuovere le attività estive rivolte a bambini e ragazzi sul territorio comunale. Per questo ha convocato per venerdì (28 maggio) alle 9 nella sala consiliare del Comune un incontro rivolto a tutte le associazioni e a tutti i soggetti interessati a svolgere questo tipo di attività durante la prossima estate. All’incontro saranno presenti il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi e l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti.

“In questo momento di ripresa e di riapertura è molto importante offrire ai bambini e ai ragazzi del nostro territorio occasioni di svago, divertimento, ma anche di accrescimento culturale, consentendo loro di partecipare a varie attività insieme ai loro coetanei – spiega Francesconi-. Momenti importanti anche dal punto di vista della socializzazione, visto che a causa dell’emergenza sanitaria questi sono stati molto ridotti se non assenti in alcuni periodi. Da parte nostra quindi vogliamo agevolare le associazioni e i soggetti interessati a realizzare attività estive, sia dando supporto all’interpretazione sulle nuove linee guida ministeriali per lo svolgimento di attività e campus estivi, sia per la partecipazione ad appositi bandi di finanziamento. Inoltre, per chi lo richiederà siamo anche pronti a mettere a disposizioni le scuole del territorio per lo svolgimento di queste attività così importanti dal punto di vista educativo e sociale”.

Così come già fatto negli anni scorsi il Comune è anche all’opera per mettere a disposizione voucher per consentire l’accesso delle famiglie a basso reddito alle attività estive per bambini e ragazzi.