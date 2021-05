Inaugurata al Majorana la tensostruttura per le attività sportive degli studenti

E’ stata inaugurata questa mattina (22 maggio) al liceo scientifico Majorana di Capannori la nuova tensostruttura situata nel giardino della scuola adibita alle attività sportive degli studenti.

La struttura di 300 metri quadrati nata dalla copertura di un campo di basket è stata realizzata con il contributo del Lions Club Antiche Valli Lucchesi e della onlus Amo dell’Amore Roberto Palagi per mettere a disposizione dell’istituto scolastico nuovi spazi per lo sport necessari per rispettare le norme anti Covid 19.

Presenti al taglio del nastro il dirigente scolastico Luigi Lippi, il presidente del Lions Club Antiche Valli Lucchesi Antonio Tonelli, Pasqualino Fenili, presidente della onlus Amo dell’Amore e il vice sindaco di Capannori, Matteo Francesconi. In concomitanza con il taglio del nastro è anche avvenuta la consegna dei diplomi agli studenti del liceo Majorana che hanno sostenuto l’esame di maturità nel 2020.

“In accordo con il preside del liceo è nata l’idea di attrezzare la scuola di una tensostruttura che avesse una dimensione abbastanza grande in modo da allestire uno spazio all’esterno della scuola che fosse coperto e che potesse essere utilizzato dagli studenti per le attività sportive, in modo sicuro e con le distanze dettate dalle nuove normative – spiega Antonio Tonelli, presidente del Lions Club Antiche Valli Lucchesi-. Ben volentieri abbiamo contribuito alla realizzazione di questa struttura, un tassello importante delle attività che il Lions Club ‘Antiche Valli Lucchesi’ ha realizzato in questo anno 2020/nello spirito lionistico di realizzare service sul territorio ed essere utili alla comunità”.

“Quella che è stata inaugurata oggi è una struttura importante a servizio del liceo Majorana, Istituto statale di primaria importanza sul nostro territorio – afferma il vice sindaco Matteo Francesconi -. La tensostruttura consente infatti agli studenti di praticare lo sport in maggiore sicurezza ampliando gli spazi a disposizione per la pratica sportiva. Ringraziamo quindi il Lions Club Antiche Valli Lucchesi e la onlus Amo dell’Amore Roberto Palagi per aver contributo alla sua realizzazione”.

Il preside Luigi Lippi si associa ai ringraziamenti già espressi dal vicesindaco ed esprime soddisfazione per essere riuscito ad effettuare in presenza la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi nel rispetto dei protocolli anti Covid, possibile proprio grazie alla tensostruttura. “La consegna dei diplomi, effettuata anche all’Istituto Benedetti di Porcari – afferma Lippi – consolida il legame fra istituzione scolastica ed ex allievi, punto di orgoglio per la scuola”.