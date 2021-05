E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani (25 maggio) avvierà le operazioni per il completamento di un importante intervento di restyling del sistema elettrico di Chiatri.



L’azienda elettrica realizzerà quasi un chilometro e mezzo di nuove linee elettriche completamente interrate, senza alcun impatto ambientale, in sostituzione di circa 1,7 chilometri di linee aeree di media e bassa tensione che saranno demolite con benefici sia in termini naturalistici che di qualità del servizio. Inoltre, i tecnici di E-Distribuzione attiveranno una nuova cabina elettrica, perfettamente inserita nel contesto esistente poiché è ricavata dentro ad una porzione di terreno grazie ad un dislivello che ha consentito di inserire la componentistica elettromeccanica, tutta di ultima generazione, all’interno di pareti di cemento armato rivestite in pietra.

L’impianto è dotato delle migliori innovazioni tecnologiche ed è completamente automatizzato: in tal modo sarà possibile gestire le apparecchiature da remoto, offrendo un servizio eccellente in situazioni ordinarie nonché tempi più brevi di rialimentazione in caso di disservizio, in virtù della possibilità di isolare il tratto di rete danneggiato e di ripristinare l’elettricità con manovre in telecomando attraverso cui realizzare bypass temporanei. La nuova cabina sostituirà un impianto a traliccio che sarà demolito insieme ai conduttori delle linee citate.

E-Distribuzione ha già eseguito le opere propedeutiche e adesso è pronta ad avviare la fase operativa per la conclusione dei lavori e l’attivazione della nuova impiantistica: gli interventi, che devono essere eseguiti in orario giornaliero per motivi di sicurezza, sono di natura complessa e richiedono alcune interruzione temporanee del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato in modo da limitare i disagi a partire da domani (25 maggio) con inizio attività alle 9 e conclusione nel pomeriggio.

Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nel modo seguente: via Monte Chiatri civico (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) da 226A a 226B, 474A, da 576A a 578A, 594, 606, 610, 948, 1378, 1746, 1746P, 475, da 493A a 493D, 493F, 517, 927, 937, 973, 1759, 2141, da 106 a 106A, 212, 258, da 258C a 258D, 284, 310, da 310B a 310C, da 310E a 310F, 334, 404, 692, da 696A a 696B, da 696D a 696E, da 696G a 696I, da 696L a 696M, da 748 a 750B, 772B, 806, 5560, 105, 159, 297, 487, 537, 559A, 737, 5399B, da 5399D a 5399G, 5399L, 5561A, 5561D, 5597, sn (senza numero); via Chiatri sn.

Altre interruzioni, sempre circoscritte, saranno programmate nel mese di giugno in modo da attivare le linee interrate e la cabina e procedere nel corso dell’estate alla demolizione dei vecchi impianti, senza ulteriori disagi per la clientela. In tutte le circostanze i cittadini sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate.

L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.

La società elettrica informa, inoltre, di aver provveduto per questo periodo particolare a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione del servizio elettrico, alle situazioni urgenti e non rinviabili. E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Tuttavia, per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in assenza di tensione; questo tipo di attività è comunque ridotto alle sole circostanze illustrate sopra. L’azienda ringrazia per la collaborazione la società Fattoria Casanova di Chiatri Puccini, proprietaria della Villa Puccini, e l’amministrazione comunale di Lucca.

E-Distribuzione ricorda che per segnalazioni e guasti è utile contattare 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. È possibile, inoltre, ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica. Infine, è utile registrarsi a e-Notify, il servizio che consente di ricevere ​comunicazioni tramite sms, email o telegram su eventuali interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell’area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco.