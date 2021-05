Aducons Law and Food, la sede si sposta in via Vittorio Emanuele

L’associazione Aducons Law and Food ha aperto le porte della nuova sede al civico 15 in via Vittorio Emanuele nel centro storico di Lucca.

Uno spazio più ampio rispetto alla sede precedente sede in via del Crocifisso numero 4 per consentire il pieno rispetto delle norme di sicurezza. L’associazione è così pronta a riprendere l’assistenza in difesa degli utenti e dei consumatori lucchesi. Per poter essere ricevuti è possibile prendere un appuntamento telefonico al numero 371 399 3373.