Daredevil diventa un audio-fumetto grazie a Uici Lucca

Può una storia a fumetti, visiva per definizione, coinvolgere ed emozionare anche le persone cieche e ipovedenti? Sì, specie se ha a che fare con un supereroe. E non uno qualsiasi ma Daredevil, l’avvocato di giorno e giustiziere di notte che ha perso la vista in un incidente a 9 anni.

Una vicenda raccontata per la Marvel dalla penna di Frank Miller e dalla matita di John Romita Jr. in L’uomo senza paura (1993) che, grazie a questo audio-fumetto ‘made in Lucca’, verrà restituita a un pubblico più ampio.

È uscito oggi (24 maggio) sulla pagina Facebook di Uici Lucca il primo dei cinque episodi realizzati grazie al lavoro di squadra che ha coinvolto la presidente dell’Unione, Silvia Chelazzi, la presidente di Casa Alfa Aps, Simona Torlai, e Giacomo Asaro del blog Le notti del diavolo, interamente dedicato al supereroe del quartiere newyorkese di Hell’s Kitchen.

Ogni lunedì alle 18,30, fino al 21 giugno, sarà pubblicata una nuova puntata della durata di circa 20 minuti. La voce narrante è quella di Giacomo Asaro, mentre la sceneggiatura è stata adattata per la lettura ad alta voce da Simona Torlai: quadri semplici, evocativi, animati anche, ma mai ridondanti – perché troppi particolari non sono necessari e la fantasia, attraverso l’ascolto, può fare il suo corso.

Tutte le uscite rimarranno a disposizione on demand sul social. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Lucca e Panini Comics ha concesso con entusiasmo l’utilizzo dell’opera.

La storia di Matt Murdock, avvincente di per sé, inserita nel progetto Uici diviene un modo per ricordare a tutti che esistono altre forme di vista e che gli altri sensi sono spesso sopraffatti da una sorta di iperpotere degli occhi che limita la percezione della realtà, anziché ampliarla. È un’avventura totalizzante, quella raccontata in L’uomo senza paura. Parla di un personaggio profondo e complesso, incapace di arrendersi, e degli ipersensi – eredità dell’incidente – che lo faranno divenire un supereroe.

Ma parla anche di suo padre, un uomo che spinge il figlio divenuto cieco a studiare legge e ad affermarsi dimostrando una modernità di pensiero insolita per gli anni Sessanta. Da oggi, grazie a Uici Lucca, Daredevil può essere conosciuto in una forma diversa da quella del fumetto che l’ha reso celebre e che certo incuriosirà anche i tanti appassionati di podcast e audiolibri.