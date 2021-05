Educazione finanziaria, webinar di Poste Italiane anche in provincia di Lucca

Torna, in una veste completamente rinnovata, il consueto appuntamento di Poste Italiane con l’educazione finanziaria e riprendono gli eventi dedicati a tutti coloro che vogliano accrescere le proprie competenze economico-finanziarie.

I cittadini della provincia di Lucca sono stati invitati domani (25 maggio) alle sessioni didattiche online della durata di 40 minuti con la finalità di fornire loro un contributo concreto e completamente gratuito per aumentarne la consapevolezza ogni qualvolta debbano compiere delle scelte, per sé e per la propria famiglia, in campo finanziario, assicurativo e previdenziale.

All’interno degli appuntamenti il focus dei docenti verterà sul tema della previdenza complementare, la pianificazione finanziaria, la protezione, il risparmio e gli investimenti prima di un breve video istituzionale e di uno spazio finale per le risposte alle domande dei partecipanti.

Per conoscere le modalità di partecipazione e prenotarsi all’iniziativa, prevista per domani, i cittadini della provincia di Lucca potranno rivolgersi ai seguenti uffici postali: Altopascio, Camaiore, Castelnuovo Garfagnana, fornaci di Barga, Marlia, Piano di Mommio, Piazza al Serchio, Porcari, Ripa, San Pietro a Vico.

Anche durante questo periodo, in cui il distanziamento interpersonale è diventata la nuova regola sociale, Poste Italiane non ha voluto rinunciare alle proprie iniziative didattiche, adattandole ad un nuovo e più attuale contesto digitale, ancora più diretto e facilmente fruibile.

Il progetto è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio, si muove nel segno della tradizionale attenzione dell’Azienda alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali Esg, promossi dall’organizzazione delle Nazioni Unite.