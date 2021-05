La Puccini half marathon slitta al 2022: nell’attesa una gara ridotta su 10 chilometri

Per il secondo anno consecutivo la Puccini half marathon è stata annullata a causa della pandemia. La sua storia interrotta riprenderà con certezza nel 2022. Nell’attesa però una variante ridotta su 10 chilometri è stata programmata per settembre

La Versilia Sport Asd, società che da tanti anni allestisce l’appuntamento nel periodo fra febbraio e marzo, ha infatti firmato un protocollo d’intesa con il Comune che impegna i due enti a collaborare per l’organizzazione delle prossime tre edizioni della gara podistica. L’albo d’oro, lungo 15 edizioni, riprenderà quindi nell’inverno del 2022 a iscrivere nomi prestigiosi impegnati lungo il percorso che partendo e arrivando dal Belvedere delle Maschere tocca tutta la passeggiata del lungomare, il viale dei Tigli fino al giro di boa di Marina di Torre del Lago.

In attesa dell’edizione prossima della prova sui 21,097 chilometri, gli organizzatori hanno deciso di offrire agli appassionati un ‘assaggio’ sui 10 chilometri, in programma ufficiosamente il 12 settembre. Si tratterà di una gara agonistica su un percorso ridotto, lungo il viale dei Tigli, con partenza e ritorno in piazza Pea, che volutamente non coinvolgerà la passeggiata, per non gravare sull’accesso alle attività commerciali che già hanno sofferto per la pandemia.

“C’è comunque da credere che, vista la lunga astinenza da gare podistiche, saranno tantissimi gli appassionati che si riverseranno a Viareggio la mattina del 12 settembre per prendere parte alla prova, che oltre a rimettere in moto tutto l’apparato organizzativo servirà anche come ulteriore tappa per richiamare l’attenzione su Viareggio e la sua candidatura a Capitale italiana della cultura 2024 – concludono gli organizzatori -. Presto arriveranno altri dettagli sulla corsa, intanto non resta che mettere maglietta e calzoncini e iniziare a prepararsi”.

