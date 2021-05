Le ‘Comunità resilienti’ della Toscana in mostra alla Biennale di architettura di Venezia

Anche la Regione Toscana e le sue Comunità resilienti saranno protagoniste della mostra nel padiglione Italia alla 17esima Biennale di architettura di Venezia, nell’esposizione allestita fino al 21 novembre.

Protagoniste 16 realtà italiane, città e territori ritenuti dalla curatela esempi virtuosi per azioni e politiche di gestione del patrimonio pubblico alle diverse scale di intervento, impegnate attivamente sui temi della bellezza, della sostenibilità e della resilienza delle comunità e dei territori.

“La Toscana – spiega l’assessore alle infrastrutture e al governo del territorio Stefano Baccelli – è l’unica realtà regionale presente. La testimonianza della Regione, rappresentata con un breve video che utilizza modalità espressive coerenti con il contesto della mostra, è tesa a raccontare quell’approccio ormai consolidato e distintivo della Toscana nella cura e nella valorizzazione del territorio e del paesaggio, quali espressioni materiali e visibili della cultura, della storia e dell’identità regionale, fatta di tante realtà locali diffuse e radicate nel territorio”.

Il video accompagna l’osservatore in un breve viaggio attraverso paesaggi rurali e naturalistici tra i meno noti della Toscana, per arrivare ai margini urbani e poi dentro le città. Il filo conduttore è il valore del patrimonio territoriale toscano, riconosciuto come bene comune costitutivo dell’identità regionale e posto a fondamento dei due strumenti cardine delle politiche di governo del territorio, ovvero la legge regionale n.65/2014 e il piano paesaggistico.

“Questi due strumenti – prosegue Baccelli- ci mettono in grado di proseguire un lavoro importante messo in atto con grande impegno sia da parte della Regione che delle amministrazioni locali, con politiche di pianificazione efficaci per la riduzione del consumo di suolo, che favoriscono il riuso e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, garantendo così una corretta gestione del territorio e delle risorse disponibili. Per dare concreta attuazione agli obiettivi contenuti nella legge e nel piano paesaggistico, la Regione affianca i Comuni offrendo il sostegno finanziario a interventi di rigenerazione urbana degli insediamenti esistenti, sia nelle città di medie dimensioni che nelle realtà più periferiche. Nel video sono rappresentati alcuni esempi di interventi realizzati e in corso di realizzazione”.

“Un approccio resiliente, come quello che sta seguendo la Toscana- conclude Baccelli -, richiede un continuo dinamismo e anche la capacità di cogliere le nuove opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche, per accrescere le conoscenze ed essere preparati ad affrontare i cambiamenti”.