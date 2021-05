Bando Simest per le Pmi: open day con lo studio Kalimero

Nel mondo delle Pmi l’emergenza non è ancora finita e il 2021 sarà un anno ancora molto impegnativo. Un anno da “dentro o fuori” in cui però non mancano opportunità come quella data dal bando Simest che offre la possibilità alle società di capitali di finanziare investimenti per esempio per la progettazione, realizzazione e promozione di un proprio e-commerce. I fondi sono dedicati a società di capitali e finanziano progetti tra i 25mila e i 450mila euro.

È un’occasione da non perdere anche per le Pmi lucchesi che potranno fare innovazione e far conoscere in Italia e all’estero i propri prodotti e servizi. Purtroppo queste opportunità non sempre sono adeguatamente promosse e pubblicizzate, ma rappresentano delle grandi possibilità anche per chi fa impresa sul nostro territorio. In questo scenario molto complesso il nostro ruolo come agenzia di comunicazione è anche quello di sviluppare la sensibilità delle Pmi verso investimenti in digitalizzazione svolti in maniera intelligente e con una visione pluriennale.

Per questo motivo giovedì (27 maggio) lo studio Kalimero ha organizzato un open day dedicato alle imprese interessate. Esperti dell’azienda saranno a disposizione gratuitamente per valutare la fattibilità dei singoli progetti per poi procedere all’eventuale predisposizione della pratica. L’open day si svolgerà via call. Per prenotare: 0564.451374 – info@kalimero.it