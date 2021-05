È un appello urgente per trovargli un’adozione quello lanciato per Rudy, che non vuole più stare in gabbia da solo e si fa del male.

Rudy è un cagnolino di piccola taglia, di circa 4 anni, che ha urgentissimo bisogno di aiuto.

Fino ad oggi la sua vita non è stata bella e dopo varie esperienze negative, Rudy non ce la fa più a stare chiuso in un box. Ha urgente bisogno di trovare una casa e una persona con un grande cuore e tanta pazienza che se ne voglia prendere cura, dandogli amore ed attenzioni. Il problema di Rudy è che non vuole stare solo, lui è felice in compagnia delle persone, con cui adora interagire facendosi accarezzare e coccolare. La tragedia arriva quando deve essere lasciato solo, appena capisce che stai per andartene e chiudere la porta del suo recinto, non ragiona più e cerca di impedirti di in tutti modi di allontanarti. Rudy da solo non ci resiste ed ha iniziato a farsi del male.

“Temiamo seriamente per la sua incolumità – spiega la Lida Versilia – e quindi chiediamo aiuto disperatamente per impedire che a Rudy accada qualcosa di brutto. Rudy è sano vaccinato e con regolare microchip. Per favore contattaci e date a Rudy una possibilità”.

Per info: Associazione Lida Versilia Fabio (347.2612527), Maria Grazia (347-7780841), Michela (347.7413043).