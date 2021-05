Fantasy Real Dream, in corte dell’Angelo il progetto per diventare un giocatore di ruolo dal vivo

Come diventare un giocatore di ruolo dal vivo? L’associazione Fantasy Real Dream organizza un open day mercoledì (2 giugno) dalle 15 alle 19 in corte dell’Angelo per il progetto Scuola di Live patrocinato dal comune di Lucca e dalla federazione delle associazioni ludiche.

Un progetto che prevede un percorso di apprendimento delle tecniche di base per partecipare a un gioco di ruolo dal vivo (Larp) articolato su diversi corsi specifici di differente durata che si svolgeranno in due pomeriggi a settimana durante i quali verranno alternate le varie attività in modo ciclico. Il primo gruppo di lavoro prevede il character design, creare un personaggio e una sua storia e un corso di teatro per la sua interpretazione. Il secondo gruppo di lavoro prevede l’outfit del proprio personaggio con il corso di cucito. Il terzo sarà quello dedicato al mood board del personaggio, alla creazione di spade da Larp e di oggettistica in cuoio e pellame. L’ultimo sarà dedito alla scherma Larp e ad un corso di trucco scenografico. Per i dettagli dell’evento fb.me/e/28HsiAqtt.