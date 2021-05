Coreglia è pronta a ripartire con sei mesi di eventi, tra graditi ritorni e nuovi appuntamenti. Anche in Mediavalle c’è tanta voglia di tornare alla normalità: da giugno a novembre le piazze e le piazzette del capoluogo e delle frazioni di Coreglia si trasformeranno in palcoscenici sotto le stelle, dove accogliere cittadini, visitatori e turisti.

Un calendario molto fitto, che farà vivere l’intero territorio comunale, come ha spiegato questa mattina (25 maggio) l’assessora alla cultura, turismo e promozione del territorio, Sabrina Santi. Accanto a lei, c’era la consigliera comunale con delega alle associazioni, Carmen Ballistreri, e i rappresentanti delle associazioni culturali e ricreative che hanno collaborato alla stesura del programma.

“È un segnale importante di rinascita e ripartenza – commenta l’assessora Santi – poter presentare un calendario così ricco dopo tanti mesi di stop forzato. Abbiamo lavorato molto per mettere insieme questi appuntamenti che hanno tutto il sapore della tradizione e della novità, grazie a tanti collaborazioni interessanti ed emozionati con il nostro territorio. Ci aspettano mesi densi di incontri e occasioni per stare insieme, con musica e divertimento, ovviamente nel pieno rispetto di tutte quelle che sono e saranno le disposizioni anti-Covid. Vogliamo una Coreglia viva e vitale, con le strade e le piazze piene di cittadini che si riconquistano i loro spazi e il loro territorio. Siamo partiti proprio da qui per confezionare un calendario che incontri i gusti di tutti coinvolgendo associazioni e realtà attivissime a Coreglia. Un gioco di squadra vero e proprio, dunque, con un unico obiettivo: ripartire, insieme, per ridare centralità al nostro paese e a ognuno delle nostre frazioni”.

Ci sarà una bella novità: il museo di Coreglia diventerà palcoscenico d’eccezione di uno spettacolo itinerante. Visite guidate in cui il pubblico interagirà con attori che cercheranno di far “parlare” le statue legate alla storia del paese.

La vicesindaca svela un progetto: “Puntiamo a far di Coreglia borgo dei figurinai nel 2022. Ci stiamo lavorando”.

Il calendario

Si comincia mercoledì (2 giugno), a Gromignana, con Herbarium – percorso di etnobotanica alla scoperta degli erbi boni e degli erbi cattivi, condotto da Marco Pardini e organizzato dall’associazione Pro Loco. Il 12 giugno, sempre a Gromignana, A riveder le stelle – canti tratti dall’inferno proporrà letture dantesche con accompagnamento musicale che tornerà anche domenica 20 giugno a Lucignana con i canti tratti dal Purgatorio, mentre il 13 la Pro Coreglia ha organizzato una passeggiata nei boschi da Coreglia a Piastroso. Sabato 26 giugno, si terrà la Notte Romantica (con il tema dell’amore nelle favole), organizzata dal comune di Coreglia insieme alle associazioni del territorio e in collaborazione con i borghi più belli d’Italia.

Il mese di luglio si aprirà a Tereglio con con un tributo ad Astor Piazzolla dal titolo Por una luz de eternidad (3 luglio). Ancora musica, giovedì 10 luglio, a Ghivizzano, con The best of cinema, un concerto per un quintetto d’ottoni con le più famose colonne sonore del film. Il museo di Coreglia Antelminelli diventa palcoscenico d’eccezione per uno spettacolo itinerante in programma l’11 e il 31 luglio, mentre il 24 torna protagonista la musica con Sic itur ad astra, concerto per quintetto d’archi e pianoforte (Coreglia Antelminelli). Il 25 luglio a Coreglia ci sarà la messa in onore dei caduti. Sempre a Coreglia, il 30 luglio, torna anche il tradizionale appuntamento con la rassegna delle fisarmoniche in ricordo di Foscolo Vanni, organizzato dall’associazione Pro Coreglia. Gli eventi di luglio si chiudono il 31 luglio con la tipica festa paesana a Vitiana (circolo Acli Vitiana).

Agosto ricchissimo di eventi e appuntamenti: si comincia lunedì 2 a Vitiana con A riveder le stelle – Canti tratti dal Paradiso, letture dantesche con accompagnamento musicale. Venerdì 6 agosto Lucignana si colorerà con la festa patronale si Santo Stefano, mentre il 7, doppio incontro a Coreglia: con l’associazione Pro Coreglia gruppo alabardieri che organizzerà la cena all’antico borgo medievale; tornerà inoltre l’appuntamento con lo spettacolo itinerante all’interno del museo (spettacolo che si ripeterà anche il 21 agosto). A Piano di Coreglia serata di musica l’8 agosto con Come note al core, concerto per quintetto d’ottoni. E ancora: il 10 agosto, sempre a Piano di Coreglia, ci sarà la festa di San Lorenzo e il 13 di nuovo la festa paesana a Vitiana. Saranno invece l’associazione Pro Loco, la Fondazione Puccini e l’associazione ricreativa Tereglio ad organizzare il concerto di musica classica e operistica a Tereglio in programma il 22 agosto. Novità a Calavorno: il 28 agosto si terrà Teatro Circo, spettacolo di acrobatica aerea. Sempre il 28, con il Serchio delle Muse approderà a Coreglia La Bohème. Il mese di agosto si chiuderà il 29 con i mercatini d’artigianato locale a Lucignana.

Due gli appuntamenti di settembre: il 4 con lo spettacolo itinerante all’interno del museo civico di Coreglia, mentre a Ghivizzano, il 12, si terrà l’appuntamento culinario Norcini a Castello, grazie alla collaborazione dell’Antica norcineria. Si prosegue poi il 3 ottobre con la festa della birra, a Coreglia, organizzata dalla Pro Coreglia: la giornata sarà accompagnata anche dallo spettacolo itinerante al museo. Il 24 ottobre l’appuntamento è con la grande mondinata alpina Bruno Bertoncini, organizzata a Piano di Coreglia dal gruppo alpini; mentre il 31 il borgo di Coreglia accoglie la festa di Halloween. A novembre, il 29, ci sarà Terra lontana, videoconferenza con gli italiani residenti all’estero: l’appuntamento è a Ghivizzano ed è curato dalla Pro Loco.

Le manifestazioni potranno subire delle modifiche a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Per informazioni su orari e prenotazioni è possibile rivolgersi all’ufficio cultura: 058378152, interno 4; i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it.