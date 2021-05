Sistema Ambiente, dall’1 giugno in vigore il calendario estivo della raccolta per le utenze non domestiche

Torna in vigore il calendario estivo per la raccolta porta a porta dedicata alle utenze non domestiche del centro storico. A partire da martedì (1 giugno), infatti, cambieranno, come ogni anno, gli orari di raccolta e quindi di esposizione dei bidoni per le utenze non domestiche e grandi utenze presenti all’interno del centro storico. Nulla cambia, invece, per le utenze non domestiche che si trovano fuori dalle Mura urbane.

Da martedì dunque e fino al 30 settembre, il non riciclabile sarà ritirato la mattina del martedì e del sabato. L’umido, invece, sarà ritirato tutte la mattine tranne il sabato, mentre il turno della carta e cartone sarà il pomeriggio di lunedì, mercoledì e venerdì. Passerà al ritiro pomeridiano anche il multimateriale leggero che sarà ritirato nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato. Infine, il vetro sarà raccolto il lunedì e il venerdì pomeriggio.

Per i ritiri della mattina i rifiuti dovranno essere esposti a partire dalle 20 del giorno precedente ed entro le 6 del giorno di ritiro, mentre per i turni pomeridiani l’orario di esposizione sarà tra le 12 e le 13 del giorno stesso. Solo per la carta e il cartone il conferimento è previsto sfuso, senza bidone, utilizzando come contenitore direttamente uno dei cartoni a disposizione. Restano invariati anche gli accordi che Sistema Ambiente ha preso direttamente con alcune utenze non domestiche, ubicate in luoghi particolari del centro storico.

Si ricorda, inoltre, che le utenze non domestiche del centro storico possono conferire le eccedenze esclusivamente nelle isole ecologiche interrate presenti in piazzale San Donato, piazza Santa Maria, via dei Bacchettoni, via Carrara, via del Crocefisso, Porta San Jacopo, via Carlo Piaggia angolo via del Fosso, piazza San Gregorio, piazzetta della Posta, piazza della Zecca e piazza San Romano.

Il calendario è disponibile anche sul sito di Sistema Ambiente.