Un bioblitz al Sibolla, cittadini naturalisti per un giorno

Bioblitz al Sibolla. Sabato 29 e domenica (30 maggio), alle 15, la Riserva naturale del Lago di Sibolla riapre le sue porte con una doppia giornata per vivere e scoprire lo scrigno di biodiversità di Altopascio con gli occhi del naturalista.

Osserva, riconosci, classifica le specie che incontri lungo il sentiero e contribuisci al censimento di flora e fauna della Riserva: questo è l’obiettivo del Bioblitz, un evento aperto a tutti in cui scienziati e cittadini, in uno spazio di tempo definito, lavorano assieme per censire il maggior numero possibile di specie presenti in una zona. Alla raccolta dati segue l’identificazione delle specie e la promozione delle stesse, così da rendere tutti, anche coloro che non hanno preso parte all’evento, parte attiva dell’iniziativa. Il Lago di Sibolla è un sito di interesse comunitario e al suo interno si possono scoprire gli habitat tipici delle zone umide passeggiando lungo il sentiero che non presenta particolari difficoltà.

Dal 2016, il Comune di Altopascio, grazie anche alla collaborazione con le associazioni locali e con le guide ambientali del territorio, ha avviato un percorso di rilancio anche turistico dell’area protetta del Sibolla. Un percorso di rinascita che riguarda due aspetti principali. Il primo: le attività di valorizzazione e conservazione della Riserva. Il secondo: la promozione della Riserva, attraverso un calendario annuale di aperture, attività laboratoriali nel Centro visite, visite guidate per escursionisti, pellegrini, cittadini e studenti (delle scuole del territorio e dei comuni e delle province confinanti), iniziative. Da ottobre 2020, il Comune di Altopascio, dopo un lungo percorso, è riuscito a ottenere la gestione del Centro visite della Riserva naturale del Lago di Sibolla, in accordo con la Regione Toscana. L’obiettivo è quello di curare ulteriormente l’area protetta e promuovere nel miglior modo possibile la Riserva, unica nel suo genere. La partecipazione al Bioblitz è gratuita fino a 14 anni, oltre è richiesto un contributo di 7 euro. La prenotazione è obbligatoria al 3386553603; oppure scrivendo a questo indirizzo email naturadimezzo@gmail.com