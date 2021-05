Voragine lungo la pista ciclabile, commercianti sul piede di guerra: “Problemi gravi per tutti, vogliamo certezze”

“Il crollo della pista ciclabile ha aggravato problemi che i commercianti di San Concordio stavano già vivendo da tempo”.

Luca Floridia, presidente del Centro commerciale naturale di San Concordio sostenuto da Confcommercio e membro della Commissione Città di Lucca come rappresentante di zona, analizza una situazione che si sta facendo sempre più delicata giorno dopo giorno.

“Innanzitutto – afferma – è sbagliato pensare che il cedimento del tratto di pista ciclabile crei problematiche solo alle attività che vi si affacciano, le criticità ci sono per tutti i negozi, specialmente nelle ore di punta quando il traffico sul viale diventa davvero molto pesante e l’assenza di parcheggi, conseguente alla delimitazione di tutta la pista, non fa altro che scoraggiare ulteriormente i clienti. Quello che però ci dà più preoccupazione è non avere alcuna notizia in merito ai lavori: ad oggi non sappiamo né quando cominceranno né tantomeno le loro tempistiche, di modo che per noi diventa impossibile organizzarci. All’inizio ci era stata prospettata una soluzione più semplice, invece vediamo che le cose vanno per le lunghe e, da quello che si dice, si tratterà di lavori molto ingenti e quindi lunghi”.

I commercianti non intendono restare con le mani in mano. “Come Ccn avremo un incontro del consiglio direttivo stasera e poi, in sinergia con la commissione Città di Lucca di Confcommercio, abbiamo deciso di convocare una riunione straordinaria con tutti i commercianti della zona, la cui data verrà resa nota domani. In quella sede riceveremo tutti gli spunti e le voci degli imprenditori di San Concordio, già esasperati come tutti dalla situazione Covid e ulteriormente provati da questo grave disagio”.

“Sono incidenti segno di incuria che non dovrebbero capitare, non è normale- commenta Charles Di Benedetto, presidente della Commissione Città di Lucca – ma a questo punto chiediamo al Comune, che finora ha colpevolmente tardato ad iniziare le opere di ripristino, di intervenire con celerità per risolvere il problema e chiediamo un incontro urgente agli assessori Bove e Raspini per avere risposta a tutte le domande sul come verranno eseguiti i lavori e un calendario dei lavori che ci permetta di conoscerne con precisione le tempistiche”.