Herbert Handt compie 95 anni, l’Associazione musicale lucchese: “Tanti auguri Maestro”

Oggi Herbert Handt compie 95 anni. Il presidente Marco Cattani e il consiglio dell’Associazione musicale lucchese insieme al direttore artistico Simone Soldati e al comitato artistico colgono così l’occasione per ringraziare il presidente onorario dell’Aml nonché fondatore nel 1964.

“Direttore artistico dell’Aml fino al 2006 per il suo lavoro nell’ambito della musica e della cultura locale, Hand ha ricevuto nel 2002 la cittadinanza onoraria da Lucca e Montecarlo ed è stato premiato dal Comune di Firenze per l’impegno nel migliorare le relazioni culturali tra la Toscana e gli Stati Uniti – ricorda l’Associazione musicale lucchese -. Ai suoi studi e alle sue ricerche dedicate alla ricchissima tradizione musicale lucchese, iniziate negli anni ’60, si devono scoperte fondamentali su molti autori nostri concittadini, in particolare sulla dinastia di Puccini. A Lucca nel 1978 ha creato il Festival internazionale di Marlia, una delle prime manifestazioni in Italia in cui si fondevano opera, danza, teatro, conferenze e concerti con un ampio progetto di valorizzazione culturale del territorio.