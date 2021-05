Il vescovo Giulietti presidente della commissione episcopale giovani e famiglia

Durante l’assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) – che da lunedì è in corso a Roma – oggi, (26 maggio), l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti è stato eletto presidente della commissione episcopale giovani, famiglia e vita.

Sono dodici le commissioni episcopali che coordinano e approfondiscono vari settori pastorali a supporto e servizio delle diocesi italiane e dei loro vescovi. Non è la prima volta che un arcivescovo di Lucca viene eletto ad un incarico di questo tipo. Già monsignor Italo Castellani, durante il suo episcopato a Lucca, era stato presidente della commissione episcopale clero e vita consacrata. Lo stesso Giulietti ricopriva, fino ad oggi, l’incarico di segretario della commissione episcopale educazione cattolica, scuola e università. “Da oggi però – spiega la diocesi in una nota – il nuovo ruolo per il quale la Chiesa di Lucca si felicita, invitando i fedeli a pregare per la missione del proprio Pastore. In virtù di questo incarico di presidente della commissione episcopale giovani, famiglia e vita, monsignor Giulietti nel prossimo quinquennio farà anche parte del consiglio permanente della Cei”.

Al vescovo arrivano le congratulazioni del senatore Pd Andrea Marcucci: “Auguri e buon lavoro all’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, eletto quest’oggi come nuovo presidente della commissione famiglia e vita della conferenza episcopale italiana. Un grande amico e un grande vescovo”.