Parco di Massaciuccoli, Petrucci (Fdi): “Il nuovo direttivo tuteli il posti di lavoro”

“Valorizzare l’enorme patrimonio e tutelare i posti di lavoro”. E’ questo l’auspicio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci per il nuovo consiglio direttivo del parco di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli e al consiglio della tenuta di San Rossore.

“Faccio gli auguri in particolar modo a Livia Paola Nuvoli per il consiglio del Parco e a Fabrizio Grossi per quello della tenuta. Ci sarà tanto da lavorare soprattutto nell’ottica di valorizzare l’enorme patrimonio, naturalistico e imprenditoriale, a disposizione di questo straordinario pezzo di Toscana, tutelando i posti di lavoro presenti – prosegue Petrucci -. Invito a compiere, nelle prossime settimane, una ricognizione importante degli immobili del parco, ed a verificare i trattamenti riconosciuti ai dipendenti, coloro che hanno gli alloggi di servizio. Non vanno trascurate le istanze dei dipendenti rispetto all’ultima presa di posizione del Consiglio uscente, delegittimato proprio dal fatto che fosse in scadenza. Bisogna evitare di mortificare chi per anni si è speso per la cura del parco, tanto più in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo dal punto di vista economico ed occupazionale”.