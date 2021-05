Scuole sicure, al Majorana installato nuovo sistema di videosorveglianza

Installato un sistema di videosorveglianza nell’area di parcheggio situata di fronte al liceo scientifico Majorana, in via Guido Rossa, a Capannori che consente di monitorare costantemente cosa avviene nell’area situata di fronte all’istituto scolastico.

L’obiettivo è prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito del progetto Scuole sicure promosso dall’amministrazione Menesini e realizzato con risorse provenienti dal Ministero dell’interno pari a 27 mila euro.

Si tratta della seconda azione del progetto che ha preso il via a metà febbraio con un servizio mirato della polizia municipale durante gli orari di entrata e di uscita delle lezioni per il controllo dei punti di ritrovo degli studenti, delle aree esterne, dei punti di salita e di discesa dai mezzi pubblici di linea, dei parchi e delle aree pubbliche adiacenti ai plessi scolastici. L’attività di controllo, che proseguirà fino al termine dell’anno scolastico, oltre al liceo scientifico Majorana interessa i quattro istituti secondari di primo grado del territorio comunale: Capannori, Camigliano, Lammari e San Leonardo in Treponzio.

“Il sistema di videosorveglianza ad alta definizione installato nel parcheggio del liceo Majorana è in grado di controllare 24 ore su 24 cosa avviene nei pressi dell’istituto scolastico e costituisce quindi un importante deterrente per il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti – spiega l’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli -. Un fenomeno su cui è importante mantenere alta la guardia poiché i ragazzi che frequentano le scuole superiori e le scuole medie sono in un’età età delicata e a volte fragile. Un’azione con cui si completa il progetto ‘Scuole sicure’ iniziato alcuni mesi fa con i controlli della polizia municipale all’esterno di alcune scuole”.

“A partire da febbraio scorso grazie al progetto ‘Scuole sicure’ abbiamo potuto garantire una presenza costante della polizia municipale all’esterno del liceo Majorana e delle quattro scuole secondarie di primo grado – spiega la comandante della polizia municipale, Debora Arrighi -. Un servizio importante per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole che ora viene potenziato con l’installazione della telecamera al liceo scientifico Majorana. Queste telecamere vanno ad incrementare la rete di videosorveglianza sul territorio e consentono un monitoraggio da remoto negli orari di entrata e uscita della scuola e contribuiscono anche ad un controllo dell’area di accesso alle strutture scolastiche, compresi il vicino asilo nido e la scuola dell’infanzia, in orario notturno per prevenire fenomeni di microcriminalità che interessano palestre ed edifici scolastici”.