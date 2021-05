Allo Sky Stone and Songs l’ultimo disco live degli Esterina

Ripartire alla grande, ma rispettando le norme anticontagio: ecco cosa accadrà domenica (30 maggio) dalle 17 alle 19, allo Sky Stone & Songs nella nuova sede di via Vittorio Veneto, dove protagonisti saranno gli Esterina con la loro musica e le loro parole per un evento gratuito, aperto a tutti coloro che si saranno prenotati via mail.

Verrà infatti presentato il nuovo album Concerti per esseri umani, nato dal ciclo di concerti che, nel corso di tutta l’estate 2020, gli Esterina hanno fatto nel prato di fronte alla loro sala prove a Rietto, a Massarosa. Concerti per pochi intimi, a causa della pandemia, ma che, forse anche per questo, sono risultati essere ancora più suggestivi, rispetto alle normali performance della band e degni di essere protagonisti di un album live, il secondo per la band.

Ma come funzionerà l’evento dello Sky Stone?

A partire delle 17, ogni 10 minuti, 5 persone che si saranno preventivamente prenotate via mail – alle quali verrà presa la temperatura e che dovranno indossare la mascherina per tutto l’evento – avranno accesso all’interno del negozio. Qua troveranno Fabio Angeli e Massimiliano Grasso, che domenica mattina si sottoporranno a tampone.

I due musicisti parleranno del nuovo disco e ne suoneranno un brano in quello che, a tutti gli effetti, diventa una sorta di ‘concerto privato’, con l’aggiunta di qualche parola di presentazione.

Un qualcosa a metà strada tra il firma-copia e il concerto in vetrina, che permetterà di conoscere più da vicino questa nuova pubblicazione di una delle realtà indie-rock più interessanti attualmente in circolazione in Italia.

Proprio al fine di garantire la massima sicurezza a chi parteciperà all’evento – che terminerà alle 19 – nonché la certezza di potervi prendere parte, è obbligatorio prenotare, scrivendo una mail all’indirizzo info@skystoneandsongs.it e verranno fornite tutte le indicazioni.