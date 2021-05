Dopo le polemiche, arriva un’altra bella notizia per la sanità in Valle del Serchio. È stata attivata e consente di effettuare diagnosi sempre più rapide e qualificate la nuova Tac di ultima generazione a 64 slides (quella precedente era a 16), installata all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana.

La spesa per questo importante intervento è di oltre mezzo milione di euro per 5 anni di uso della macchina.

Questa macchina ad alto contenuto tecnologico, che rappresenta quanto di meglio possa offrire attualmente il mercato, è caratterizzata da alta velocità di acquisizione e ricostruzione. È dotata di tutti i requisiti tecnologici avanzati e necessari, con basso dosaggio di radiazioni e restituzione di immagini ad alta definizione.

La nuova Tac permette, quindi, un importante potenziamento dell’attività, consentendo di effettuare esami ancora più approfonditi, in particolare a servizio del pronto soccorso e degli altri reparti del presidio ospedaliero.

L’occasione della sostituzione è stata sfruttata anche per una revisione globale dei locali che ospitano l’apparecchiatura. Sono stati infatti installati un nuovo impianto per i ricambi dell’aria, una nuova pavimentazione, una nuova illuminazione per un investimento ulteriore di 100mila euro.

Nei pressi della Tac è stato attivato nei mesi scorsi anche un nuovo ascensore per favorire i collegamenti con i reparti del presidio.

Il miglioramento della tecnologia presente in Valle del Serchio è un ulteriore segnale di attenzione dell’azienda Usl Toscana nord ovest e dei suoi professionisti alle esigenze di questo territorio.