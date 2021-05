Estate leggerissima, grandi ospiti in concerto sul palco del Gran teatro di Torre del Lago

Giò di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, Alice, Fiorella Mannoia: grandi nomi per l’Estate leggerissima di Viareggio e Torre del Lago.

“Prende forma giorno dopo giorno lo straordinario cartellone culturale dell’estate di Viareggio: un ricchissimo programma di appuntamenti che spazia tra musica, arte, cinema e spettacoli che vede la nostra città location esclusiva di grandi eventi – commenta l’assessore alla cultura, Sandra Mei – dopo il Festival Puccini, il Gran Teatro di Torre del Lago si apre ad una speciale rassegna che vede in programma artisti di fama internazionale, che siamo davvero lieti di ospitare. Un cartellone diverso dal solito, inedito per il luogo, che segna un nuovo inizio per un’estate di ripartenza, che vede la città e l’Italia intera uscire finalmente da un periodo difficile. Leggerezza quindi, al Gran teatro: anzi leggerissima”.

Si parte il 17 agosto con lo spettacolo Musicall: protagonisti Giò di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, reduci dal successo di Notre Dame de Paris, che accompagnati dall’Orchestra sinfonica italiana, diretta dal maestro Diego Basso, offriranno uno spettacolo che presenta tutto il meglio dei musical e delle colonne sonore più famose di tutti i tempi. Il 24 agosto, sempre nel Gran teatro Giacomo Puccini, Alice canta Battiato: un omaggio che ripercorre il sodalizio tra i due cantautori e che vuole essere tributo ad uno degli artisti più significativi dell’ultimo secolo.

Il 25 agosto sul palcoscenico in riva al lago arriva Fiorella Mannoia in concerto con Padroni di niente Tour, lo spettacolo che calcherà i palchi delle principali venue all’aperto di tutta Italia: accompagnata dalla sua band, la Mannoia interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti e le canzoni più amate del suo repertorio.