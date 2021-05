Lauro Cima è il nuovo presidente del circolo di Torre del Lago di Fratelli d’Italia

Lauro Cima è stato nominato nuovo presidente del circolo Fratelli d’Italia di Torre del Lago. Membro dell’esecutivo provinciale di Fratelli d’Italia, subentra a Carlalberto Tofanelli, che aveva rassegnato le proprie dimissioni a seguito di sopraggiunti impegni, non ultimo quello derivante dalla carica di capogruppo FdI in Consiglio comunale a Viareggio.

“Raccolgo con piacere la fiducia riposta in me dall’assemblea – afferma Cima – e ringrazio Tofanelli per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi. Viareggio e nello specifico Torre del Lago, hanno dimostrato una sempre maggiore fiducia verso il nostro partito, che negli ultimi tempi è cresciuto in maniera esponenziale e sulla scia del mio predecessore, mi metto fin da adesso a disposizione della cittadinanza. Un grazie anche al nostro onorevole Riccardo Zucconi, che ha contribuito a rafforzare il partito, delineando un volto nuovo che ci rende oggi ancora più uniti e compatti e al Coordinatore regionale Fabrizio Rossi, che sta facendo un lavoro esemplare in Toscana”.

“Lascio la guida del circolo di Torre del Lago in buone mani – commenta Tofanelli – purtroppo per sopraggiunti impegni mi vedo costretto a lasciare, ma sono sicuro che Cima lavorerà con il massimo impegno per il bene di Torre del Lago. A lui i migliori auguri di buon lavoro”.