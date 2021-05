Lavori all’acquedotto, interruzione dell’acqua in alcune vie di Massarosa

Lunedì (31 maggio 2021) saranno effettuati lavori sulla rete dell’acquedotto che serve il Comune di Massarosa.

Dalle 8,30 alle 12,30 e comunque fino al termine dei lavori, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in via del Molinaccio, via

di Mezzo, via Estate, via Primavera e in via Casello, in località Quiesa. Gli utenti interessati sono 172. Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di maltempo.