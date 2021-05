Rotaract club e cioccolateria Caniparoli insieme per il Meyer: quasi 4 mila euro raccolti

Oltre 616 uova di Pasqua vendute. Sono questi i numeri della collaborazione tra Rotaract club Lucca e la cioccolateria Caniparoli nata con lo scopo di aiutare il reparto di pediatria oncologica dell’ospedale Meyer di Firenze.

Gli ordini sono andati subito sold out e a fronte delle tante richieste arrivate nelle due settimane precedenti la Pasqua, Rotaract e Caniparoli hanno dovuto fare gli straordinari in termini di produzione e distribuzione. Il ricavato ha superato le aspettative, considerando anche le complicazioni per le misure anti pandemia. Con oltre 616 uova vendute l’iniziativa ha raggiunto ben 3833,50 euro.

“Ci tengo a ringraziare tutti i soci e la cioccolateria per la dedizione e l’impegno profuso – ha detto il giovane presidente del Rotaract Club Lucca Gabriele Camero e soprattutto tutti coloro che con grande fiducia hanno acquistato le uova di cioccolato rendendo possibile questo grande gesto di solidarietà. Il Rotaract Lucca è nato nel 1969 e oggi ha oltre 30 soci, di entrambi i sessi e con un’ età compresa tra i 18 e i 30 anni. È un’associazione di giovani che si distingue per promuovere una varietà di attività e service come raccolte fondi, eventi socio-culturali, conferenze, progetti di sensibilizzazione, in favore della comunità locale e non solo, andando al contempo a la formare individualmente e professionalmente la leadership di ciascun membro”.