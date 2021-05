Un premio al comprensivo Lucca 7 nel contest di Cittadinazattiva

27 maggio 2021: giornata da ricordare per l’istituto comprensivo Lucca 7 che con il video Distanti adesso… Uniti per sempre! si è aggiudicato il primo premio della quindicesima edizione del premio Buone pratiche sicurezza e salute a scuola Vito Scafidi, promosso da Cittadinanzattiva, per l’area Educazione al benessere.

La premiazione è avvenuta nel corso della giornata di oggi dalle 15, sulla piattaforma Zoom e contemporaneamente nel corso di una diretta social sulla pagina Facebook di Cittadinanzattiva. All’evento hanno presenziato Salvatore Butti, presidente di Assosalute-Federchimica, Fabrizio Curcio, capo del dipartimento della protezione civile, Cinzia Caggiano, madre di Vito Scafidi al quale è dedicato il premio.

In questa edizione 2020-2021 sono stati presentati 216 progetti di scuole di diverso ordine e grado, a dimostrazione che, nonostante la pandemia, “[…] le scuole non si sono mai fermate anzi hanno messo in piedi progetti innovativi, riuscendo a realizzare iniziative e prospettive diverse per il futuro sul tema della sicurezza, dell’educazione al benessere, della cittadinanza attiva”, come sottolineato dagli organizzatori dell’evento.

L’istituto comprensivo Lucca 7, con questo video realizzato da una classe seconda della scuola secondaria di primo grado Custer de’ Nobili, ha presentato “con consapevolezza e ironia la quotidianità della pandemia in forma di brevi sketch ideati, scritti, girati e montati dagli alunni stessi utilizzando Lim e Blue Screen. Il progetto ha evidenziato l’importanza del lavoro di gruppo, soprattutto nei momenti difficili come quello attuale, puntando alla condivisione del messaggio fra i coetanei.”

Un bel risultato dunque per l’ustituto che, nonostante il difficile momento che stiamo vivendo, ha offerto ai suoi ragazzi l’opportunità di esprimersi in un lavoro di gruppo che ha incluso le potenzialità di ciascun membro, offrendo due elementi importanti e non scontati nella didattica: il tempo e lo spazio. Il tempo di pensare, ideare e creare, e lo spazio, quello dell’ Aula per gli Apprendimenti Innovativi, per esprimere concretamente le proprie potenzialità.

Opportunità che riflette perfettamente lo spirito alla base dell’offerta formativa dell’istituto comprensivo Lucca 7, “una scuola amica – spiegano dalla realtà lucchese – che valorizza le diversità, accoglie e qualifica le relazioni ponendole al centro della vita scolastica e si pone come luogo aperto in cui tutti i soggetti presenti collaborano a realizzare un ambiente educativo, motivante e coinvolgente, sensibile alla realtà socioculturale di riferimento, con percorsi formativi che pongano sempre l’alunno al centro dell’azione didattica”.