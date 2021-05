In un anno di incertezze Fapim rinnova il premio di risultato per il triennio 2021-2023. Nella visione dell’azienda metalmeccanica di Altopascio, leader mondiale negli accessori per serramenti metallici, tra gli obiettivi c’è la valorizzazione della qualità.

“Da sempre caratteristica distintiva dei nostri prodotti ma negli ultimi anni declinata anche in grandi investimenti per la formazione e la valorizzazione delle competenze interne – spiega l’azienda -. Inoltre, per incentivare la conversione in welfare del premio, contribuiremo ulteriormente alla maggiorazione dell’azienda fino alla cifra complessiva di 2 mila euro. Alla definizione di questo premio ha contribuito un confronto molto aperto e collaborativo con l’rsu aziendale a beneficio di tutti, a partire dai lavoratori”.