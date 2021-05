Anchiano, approvato il progetto esecutivo per la nuova rotatoria sul Brennero

Nuova rotatoria sul Brennero per il collegamento con Anchiano: il progetto esecutivo è stato approvato ieri (27 maggio) dalla giunta presieduta dal sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti.

“Noi – afferma -, come comune, abbiamo fatto fino in fondo il nostro. Prima abbiamo stanziato 130.000 euro per acquistare i terreni, quindi abbiamo condotto in porto tutta la fase progettuale. Ora la palla passa ad Anas, che durante l’estate potrà iniziare i lavori. Ringrazio l’ufficio tecnico, i progettisti, Anas, e in particolare Alessandro Profetti, che ha seguito tutti i passaggi, e Raffaella Mariani, che in tempi non sospetti sostenne l’iniziativa. Circa 600.000 euro per mettere in sicurezza un tratto, con nuovo ingresso, di cui si parla da oltre 40 anni. La ripartenza dopo la pandemia passa anche dalle opere pubbliche. Il futuro è adesso”.