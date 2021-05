Bartoli e Pieretti nel nuovo consiglio regionale di Confindustria Toscana nord

Con la riunione del consiglio generale di Confindustria Toscana Nord, si è conclusa ieri sera (27 maggio 2021) la prima fase della procedura statutaria di rinnovo della squadra di presidenza: il presidente designato Daniele Matteini ha infatti presentato al “parlamento” dell’associazione le sue proposte circa il programma di attività del proprio mandato e i nominativi dei vicepresidenti e dei consiglieri delegati, con indicazione delle rispettive deleghe. I due vicepresidenti (in rappresentanza delle province di Lucca e Prato, che non esprimono il presidente) e i consiglieri delegati, previsti fino a un massimo di tre, costituiscono per statuto il Consiglio di presidenza dell’associazione, assieme ai membri di diritto (il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, un delegato di Ance Toscana Nord e il delegato della Piccola industria).

Questa la proposta dei nominativi e relative deleghe del presidente designato, accolta in maniera pressoché unanime dei componenti il Consiglio generale: vicepresidenti: Tiziano Pieretti (Lucca), con delega all’energia; Fabia Romagnoli (Prato), con delega alla sostenibilità. Consiglieri Delegati: Giorgio Bartoli (Lucca), per rapporti istituzionali; Francesco Marini (Prato) per internazionalizzazione e crescita, Davide Trane (Pistoia), per education.