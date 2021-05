Concorso per operatore socio sanitario, Cisl Fp prepara all’esame

In vista del nuovo concorso per oss (operatore socio sanitario) della Regione Cisl Fp Formazione organizza un corso di preparazione sulle materie che saranno proposte nelle prove selettive. In particolare il corso verterà su cinque macro aree: assistenza di base e caregiver, legislazione e organizzazione sanitaria e legislativa, igiene e confort ambientale e primo soccorso. Le iscrizioni si chiuderanno entro la prossima settimana. Gli interessati possono rivolgersi a Dell’Amico 320 3810925, Mastorci 392 5888617, Capponi 333 2793992, Fornesi 366 3600955 (Cislfp.ms.formazione@gmail.com). Il corso si terrà in modalità webinar.