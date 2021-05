Ospedale Versilia, chiuso due giorni il servizio cartelle cliniche

Il servizio Cartelle cliniche dell’ospedale Versilia sarà chiuso lunedì (31 maggio) e martedì 1 giugno. Lo comunica la direzione ospedaliera che ricorda come martedì 1 giugno, per la ricorrenza della festa del patrono del Comune di Camaiore, alcune attività all’interno dell’ospedale Versilia saranno ridotte, in quanto la ricorrenza è equiparata a giorno festivo.