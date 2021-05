Questo pomeriggio (28 maggio) è stato inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo di Lunata situato nell’area verde posta tra l’ufficio postale e il parcheggio vicino alla zona della chiesa.

Adesso bambini e famiglie hanno a disposizione un colorato e allegro spazio gioco completamente privo di barriere architettoniche e attrezzato con giochi adatti anche ai bambini con disabilità. L’opera, realizzata dall’amministrazione comunale di Capannori, ha avuto un costo di 50mila euro ed è stata finanziata all’80 per cento (circa 39mila euro) con risorse regionali. La cerimonia di inaugurazione è stata realizzata con la collaborazione dei donatori di sangue Fratres di Lunata che hanno offerto una merenda ai bambini presenti del Gruppo Alpini Capannori, del Circolo Anspi Lunata e della Parrocchia di Lunata.

Presenti al taglio del nastro il sindaco Luca Menesini, gli assessori Davide Del Carlo, Lucia Micheli e Serena Frediani e i consiglieri comunali Silvana Pisani, Franco Antonio Salvoni, Pio Lencioni e Mauro Rocchi. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche il parroco di Lunata, don Michele Fabbrini, che ha impartito la benedizione.

Il nuovo parco giochi ha una superficie di circa 600 metri quadrati ed è attrezzato con molti giochi. Tra questi anche un gioco a torre che richiama simbolicamente la torre della chiesa di Lunata. Nella zona di sicurezza attorno alle attrezzature ludiche è stata collocata una pavimentazione anti trauma in gomma colata.

Il tema del parco è il fiume Serchio, perché in quell’area il fiume faceva una mezza luna dalla quale deriva il nome Lunata, è stato evocato simbolicamente dal disegno della pavimentazione in gomma colata che si estende su una superficie di circa 195 metri quadrati. È prevista inoltre anche la realizzazione di un percorso ciclabile che circonderà l’area del parco.

“Per Lunata oggi è un giorno importante – ha detto il sindaco Luca Menesini – perché questa frazione centrale del nostro territorio ha ora a sua disposizione uno spazio all’aperto bello e sicuro per il gioco dei bambini. Un’opera importante e attesa dai residenti che si caratterizza per la sua inclusività in quanto accessibile e fruibile anche dai bambini con disabilità. La realizzazione di questo parco giochi rientra nel progetto complessivo con cui vogliamo creare un parco in ogni paese, consapevoli dell’importanza per i cittadini e, in particolare per le famiglie, di poter disporre di aree verdi attrezzate dove ritrovarsi, socializzare e trascorrere in tranquillità il propro tempo libero. Ringrazio le associazioni che hanno contribuito ad organizzare la cerimonia di inaugurazione dimostrando la coesione di questa comunità”.