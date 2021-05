Turismo ed economia circolare, online il secondo living lab del progetto ‘Action’

Turismo ed economia circolare. Si terrà lunedì (31 maggio) dalle 14, 30 alle 15, 30 il secondo living lab online promosso dal Comune di Capannori nell’ambito del progetto Action, Attivazione cantiere transfrontaliero per l’inserimento occupazionale finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

Organizzato da Manpower, l’innovativa esperienza laboratoriale sarà un luogo di incontro tra imprese del settore del turismo, esperti/opinion leader, e persone in cerca di occupazione per un primo momento di confronto per alimentare interesse verso i temi legati all’economia circolare. Il laboratorio avrà un focus particolare su pubblica amministrazione e associazioni di categoria. I lavori saranno introdotti dal sindaco Luca Menesini e vedranno la partecipazione di Pietro Vento, direttore dell’Istituto nazionale di ricerche Demòpolis che, in qualità di partner del progetto, presenterà l’indagine Action sui fabbisogni occupazionali e di servizi nel settore del turismo intitolata Un futuro verde e blu nel segno della sostenibilità.

Previsti inoltre gli interventi di Giovanna Pizzanelli che parlerà di Politiche di sviluppo territoriale e sostenibile e di Cesare di Notte che porterà un contributo su L’autoimprenditorialità nel turismo e nella pubblica amministrazione. L’incontro potrà essere seguito in diretta sul canale Youtube del Comune. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito di Manpower manpower.it/azienda/circulaction-lab.