Al via il progetto della nuova pista pedonale ciclabile che collegherà i paesi di Monsagrati e San Martino in Freddana. Il percorso Monsagrati-San Martino sarà costruita sul percorso della vecchia via vicinale che partendo dalla località “Marracci” giunge fino alla chiesa di San Martino.

Avrà una lunghezza di circa 365 metri con una pavimentazione drenante ecologica corredata di segna passi luminosi e predisposta per l’allestimento futuro di un impianto di illuminazione a led. L’impianto di tubazione di Gaia, al momento a cielo aperto, sarà interrato, rendendo molto più sicura la zona per quanto riguarda l’aspetto idrogeologico.

Il progetto ha un quadro economico totale di 99mila euro, di cui 30mila finanziati dalla Regione Toscana, ulteriori 30mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e i rimanenti 39mila stanziati dal comune di Pescaglia. Il progetto, pensato già dal primo mandato Bonfanti, nasce da una collaborazione stretta dell’amministrazione con i cittadini, con i comitati paesani e i genitori degli alunni delle scuole di San Martino e Monsagrati e con la finalità di avere una viabilità pedonale alternativa alla strada provinciale, fortemente trafficata e pericolosa.

La nuova pista pedonale ciclabile, oltre ad essere un percorso immerso nel verde, adatto a tutte le attività ricreative e sportive dei cittadini, permetterà di collegare la scuola secondaria e la biblioteca comunale di San Martino con il nuovo polo scolastico di Monsagrati, nella cui area sono annessi palestra e spazi sportivi polivalenti, dando modo, ai ragazzi, di muoversi fra le diverse strutture in sicurezza, nel cuore della campagna, evitando quindi di transitare sulla via provinciale.

Sul progetto sono iniziate in questi giorni le procedure di esproprio, secondo le disposizione di legge con relativo indennizzo. Ciò permetterà di sgravare i privati frontisti da tutte le responsabilità civili e di manutenzione che riguardano l’area pedonale.

L’inizio dei lavori è previsto per settembre 2021.

Dice l’assessore ai lavori pubblici Gabriele Fulvetti: “Il nostro obiettivo è di creare un percorso paesaggistico e ambientale di qualità. Abbiamo instaurato un costruttivo rapporto di collaborazione con i cittadini al fine di trovare soluzioni di miglioria condivise. Questo progetto ci rende particolarmente orgogliosi perché riqualificherà il territorio, fornendo a tutti un luogo immerso nella natura per passeggiare e fare sport e consentendo ai ragazzi di avere un collegamento sicuro tra le strutture scolastiche”.