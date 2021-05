La creatività non si ferma nemmeno con le restrizioni. Al via oggi (29 maggio) la mostra-contest dedicata ai loghi realizzati dagli studenti di grafica dell’Isi Pertini di Lucca per l’edizione 2022 di Una marcia in più, l’iniziativa firmata dall’associazione Luccasenzabarriere che per il prossimo anno è già pronta a tirar fuori dal cassetto tante nuove idee dedicate all’inclusione e alla disabilità.

La mostra, che si terrà al Palazzo delle esposizioni questo fine settimana (29 e 30 maggio) e il weekend del 5 e 6 giugno, sempre dalle 16 alle 19, ospita ben 17 loghi creati dai ragazzi e ci sarà la possibilità di votare: i progetti sono stati realizzati per la tradizionale passeggiata per le vie del centro storico a bordo delle carrozzine che purtroppo, dallo scorso anno, non è stato possibile organizzare. Grazie anche al sostegno della Fondazione Banca Del Monte e dei tanti sponsor, l’associazione capitanata da Domenico Passalacqua non si è però persa d’animo, organizzando un contest per giovani aspiranti grafici.

Presenti alla presentazione della mostra il presidente Passalacqua, il presidente della Fondazione Bml Andrea Palestini, la madrina e testimonial dell’evento, l’attrice lucchese Vania Della Bidia, l’assessora Chiara Martini, la dirigente dell’Isi Pertini Daniela Venturi, Catia Abbracciavento che ha portato i saluti del provveditore agli studi Donatella Buonriposi,l’ideatore del contest Luca Venturi, la dirigente del liceo classico di Viareggio, Francesca Bini, e i rappresentanti degli sponsor Giuliano Bresciani (per Time) e Charles Di Benedetto, titolare di Centrottica.

“Purtroppo anche questo anno non abbiamo potuto organizzare l’evento ma stiamo già lavorando per rendere l’edizione del 2022 ancora più bella – ha spiegato il presidente Passalacqua – Ringrazio i ragazzi, ai quali è stata data carta bianca ed hanno fatto un ottimo lavoro, ma anche gli sponsor e la Fondazione Banca Del Monte che ci ha dato la possibilità di organizzare questa mostra. Ci sarà la possibilità di votare il logo che più ci piace: al vincitore sarà regalato un nuovo pc donato dall’azienda Time di Lucca. Per tutti gli altri ragazzi è preveisto invece un premio di partecipazione: un paio di occhiali – messi a disposizione da Centrottica Lucca – dotati di particolari lenti che mitigano l’azione nociva della luce emanata dai monitor dei telefoni, pc e tablet”.

Entusiasta della mostra anche il presidente della Fondazione Bml, Andrea Palestini: “Sono contento che la prima iniziativa organizzata dopo le restrizioni sia dedicata a temi importanti come quelli che promuove l’associazione Luccasenzabarriere e abbia come protagonisti i giovani. E’ anche la prima mostra che la fondazione ospita da quando ne sono presidente quindi ne sono ancora più felice. Gli spazi della fondazione sono piccoli ma da sempre si dedicano a temi importanti e alla città. Grazie a tutti per il prezioso lavoro che state facendo e per l’impegno”.

“Bello che si riesca a coinvolgere i ragazzi in questo tipo di iniziative”, ha aggiunto l’assessora Martini lodando anche l’app ideata da Luccasenzabarriere che ad oggi conta oltre 700 attività.

“Quando Domenico ci ha proposto il progetto – ha spiegato la dirigente dell’Isi Pertini – abbiamo sposato immediatamente questa idea perché da sempre cerchiamo di portare a scuola i temi dell’inclusione. È importante far capire ai ragazzi l’importanza delle diversità e, perché no, siamo anche molto felici che collaborino con il mondo del volontariato, altro tema a cui teniamo molto”.

L’appuntamento oggi alle 16 al Palazzo delle esposizioni in piazza San Martino. Votate!